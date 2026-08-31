CaixaBank supera el récord histórico de pago con el móvil en España, con 139,7 millones de operaciones en un mes

31 Ago 2026 por Sergio Martínez

Tarjetas de CaixaBank disponibles en las principales soluciones de pago móvil

Entre enero y junio de 2026, los clientes de CaixaBank realizaron 750,8 millones de pagos móviles, un 27,5% más que durante el mismo periodo de 2025. Esta evolución demuestra el creciente uso de los dispositivos móviles y wearables para realizar compras. Solo en junio se alcanzaron 139,7 millones de operaciones, la cifra mensual más alta registrada por la entidad.

Actualmente, aproximadamente el 44% de los pagos con tarjeta se efectúan mediante dispositivos móviles o wearables, una tendencia que previsiblemente continuará creciendo. Además, el número de clientes que utilizan el móvil para comprar aumentó un 18%, hasta llegar a 5,73 millones.

También creció un 17,8% el número de tarjetas vinculadas a dispositivos digitales, alcanzando los 8,6 millones. Esto significa que cerca del 25% de las tarjetas de CaixaBank ya están asociadas a estos dispositivos. La entidad dispone de alrededor de 35 millones de tarjetas en España, siendo la mayor cantidad del país.

Los clientes pueden utilizar sus tarjetas con soluciones como Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Swatch Pay y Fidesmo Pay. Estas herramientas permiten realizar pagos contactless en establecimientos físicos y compras en aplicaciones y páginas web.

CaixaBank, referencia en innovación y medios de pago digitales

CaixaBank considera la innovación en los medios de pago una parte fundamental de su estrategia. Dentro de su Plan Estratégico 2025-2027, apuesta por las nuevas tecnologías y por desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades de sus clientes.

La entidad cuenta actualmente con 13 millones de clientes digitales en España, 600.000 más que hace un año, consolidándose como una de las referencias del sector financiero.

A través de CaixaBank Payments & Consumer, el grupo lidera el mercado ibérico de medios de pago, con más de 35 millones de tarjetas en España y Portugal, más de 19 millones de clientes y un crédito superior a 13.000 millones de euros. Además, alcanza una cuota del 31% de la facturación de compras en España.