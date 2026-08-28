CaixaBank impulsa su negocio en restauración con la vertical Food&Drinks, que cumple cinco años con un crecimiento del 30% en número de clientes

28 Ago 2026 por Sergio Martínez

CaixaBank refuerza su presencia en la restauración

CaixaBank consolida su posición en el sector de la restauración mediante Food&Drinks, su división especializada, que celebra cinco años desde su creación. Durante este periodo, ha realizado más de 100.000 operaciones, por un valor superior a 2.500 millones de euros.

Desde su lanzamiento en 2021, Food&Drinks ha aumentado aproximadamente un 30 % su número de clientes, pasando de 80.000 establecimientos a más de 116.000 en 2026. Actualmente, el 35 % de la facturación de estos negocios se gestiona a través de CaixaBank.

La entidad cuenta con más de 2.200 gestores especializados, que ofrecen atención cercana y soluciones adaptadas a las necesidades de bares, restaurantes y cafeterías.

Cinco años de consolidación

Food&Drinks se ha convertido en un área estratégica para CaixaBank gracias a su especialización y amplia presencia territorial. El banco también mantiene acuerdos con asociaciones del sector y otras entidades para apoyar la evolución de la restauración.

Con motivo de su quinto aniversario, CaixaBank ha presentado el libro Restaurantes Singulares, que recoge las experiencias de 54 establecimientos españoles destacados por su gastronomía, trayectoria y capacidad de adaptación.

Un crecimiento apoyado en alianzas estratégicas

El crecimiento de Food&Drinks está relacionado con la importancia de la restauración para el empleo, el turismo y la economía española. CaixaBank ha creado un ecosistema que ofrece mucho más que financiación, incluyendo formación, asesoramiento y herramientas para mejorar la gestión empresarial.

Entre sus colaboraciones destaca elBullifoundation, junto al que ha desarrollado iniciativas como CaixaBankLab Campus y cursos de gestión, en los que han participado más de 1.600 profesionales.

También ha impulsado herramientas como Plan GENHESIS y acuerdos con referentes gastronómicos como Michelin. Asimismo, mantiene colaboraciones con instituciones educativas como Basque Culinary Center y Madrid Culinary Campus.

Por otro lado, iniciativas como GastroXperience acercan la gastronomía al consumidor mediante experiencias y contenidos digitales. CaixaBank también participa en eventos profesionales como HIP – Horeca Professional Expo y Madrid Fusión, reforzando su compromiso con la innovación y transformación del sector.