Destinamos hasta un millón de euros a la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela

27 Ago 2026 por Sergio Martínez

Ayuda para la reconstrucción de Venezuela

El pasado 24 de junio, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 afectaron al centro-norte de Venezuela. Según Naciones Unidas, los seísmos han dejado 1,3 millones de personas afectadas, más de 5.000 fallecidos y más de 16.700 heridos.

Durante las primeras semanas, la prioridad fue salvar vidas y proporcionar ayuda básica, como agua, alimentos y refugios. Un mes después, la respuesta humanitaria entra en una nueva etapa centrada en la recuperación y reconstrucción de las comunidades afectadas.

En este contexto, la Fundación ”la Caixa” ha anunciado una aportación de hasta un millón de euros para apoyar la reconstrucción de las zonas dañadas. La entidad igualará las donaciones realizadas por particulares y organizaciones al Comité de Emergencia Español y a UNICEF España.

La campaña permanecerá activa durante un año. La Fundación destinará hasta 500.000 euros a igualar las donaciones dirigidas al Comité de Emergencia y otros 500.000 euros a las aportaciones para UNICEF España.

Nueva fase de intervención

En los próximos meses, el Comité de Emergencia Español utilizará los fondos para rehabilitar viviendas e infraestructuras básicas, impulsar la recuperación económica de las familias y crear aulas provisionales. También ofrecerá apoyo psicosocial y atención comunitaria.

El dinero recaudado por UNICEF España se dedicará a recuperar servicios esenciales afectados por los terremotos. Entre ellos se encuentran escuelas, sistemas de agua y saneamiento, atención sanitaria, nutrición y protección infantil.

El objetivo es que niños, familias y comunidades puedan recuperar el acceso a servicios básicos y avanzar progresivamente hacia la normalidad.