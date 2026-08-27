CaixaBank impulsa al sector turístico con 2.500 millones de euros en financiación en el primer semestre de 2026
Financiación al sector hotelero
CaixaBank ha destinado más de 2.500 millones de euros al sector hotelero y de alojamientos turísticos en España durante el primer semestre de 2026. Esta financiación se ha gestionado mediante su división especializada Hotels & Tourism, consolidando su papel como uno de los principales socios financieros del turismo.
Entre 2020 y 2025, la entidad canalizó cerca de 19.000 millones de euros hacia esta industria. Los fondos han apoyado proyectos de expansión, modernización y mejora de la competitividad.
Durante los seis primeros meses de 2026, CaixaBank formalizó más de 2.300 operaciones de crédito, un 1,2 % más que durante el mismo periodo de 2025. Baleares, Canarias, Madrid, Cataluña y Andalucía concentraron buena parte de estas operaciones.
La financiación se destinó principalmente a la renovación de establecimientos, la compra de activos hoteleros, la innovación, la sostenibilidad y las necesidades de circulante. Al cierre de junio, la cartera de crédito de Hotels & Tourism superaba los 10.500 millones de euros y la división atendía a más de 13.800 clientes.
CaixaBank Hotels&Turism, apoyo firme al sector
La especialización de CaixaBank Hotels & Tourism permite adaptar sus servicios a las necesidades de hoteles, alojamientos turísticos y campings. En 2025, la entidad concedió 4.300 millones de euros al sector, un 8,5 % más que el año anterior.
La división ofrece productos financieros y asesoramiento especializado para mejorar la rentabilidad y facilitar la gestión empresarial. Cuenta con más de 40 profesionales especializados y unos 2.300 gestores empresariales repartidos por España.
Además, CaixaBank presta especial atención a los proyectos relacionados con la sostenibilidad, como la eficiencia energética, el ahorro de agua o la reducción de residuos. También impulsa iniciativas sociales como ReUtilízame e Incorpora.
Hotels & Tourism mantiene acuerdos con más de 40 asociaciones y federaciones hoteleras y participa en importantes encuentros y ferias internacionales del turismo. También forma parte de ONU Turismo, apoyando un modelo turístico responsable, sostenible y accesible.