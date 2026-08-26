La mentoría social rompe el vínculo entre racismo y soledad

26 Ago 2026 por Sergio Martínez

Esperanza y vínculos con la sociedad de acogida

Un estudio del Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa” y la Universitat de Girona analiza cómo la mentoría social puede ayudar a las personas migrantes racializadas que sufren discriminación.

El racismo, la precariedad y el duelo migratorio pueden afectar a su bienestar psicológico, aumentar la soledad y debilitar su sentimiento de pertenencia. La investigación, realizada con 157 jóvenes migrantes, compara a participantes de programas de mentoría con un grupo que no recibió esta intervención.

Los resultados muestran que la mentoría no mejora por sí sola el bienestar general, pero sí puede actuar como protección frente a los efectos de la discriminación. En concreto, las personas que participaron en estos programas no experimentaron un aumento de la soledad relacionado con el racismo.

Además, la mentoría ayudó a mantener redes sociales diversas. Mientras que los vínculos de los participantes sin intervención con personas autóctonas disminuyeron, quienes participaron en el programa conservaron relaciones más variadas con la sociedad de acogida.

Un nexo que perdura y genera comunidad

El vínculo entre las personas participantes y sus mentores también permanece después de finalizar el programa. Tres meses más tarde, el 81 % mantenía a su mentor en su red de confianza y el 90 % seguía en contacto.

La investigación también destaca que estos programas favorecen nuevas relaciones entre iguales. Sin embargo, recomienda reforzar las redes personales de apoyo para evitar que los beneficios dependan únicamente de la mentoría.

La calidez emocional y la continuidad como pilares de la mentoría

Los investigadores consideran fundamental seleccionar mentores con calidez emocional y formarlos en racismo y trauma migratorio. También aconsejan cuidar especialmente la fase final del programa y facilitar que las nuevas relaciones continúen en la vida cotidiana.

Asimismo, recomiendan aumentar el apoyo institucional y financiar estudios a largo plazo que permitan valorar la mentoría como herramienta de salud mental, inclusión y cohesión social.

El Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa”

El Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa” analiza los cambios sociales y divulga investigaciones para contribuir a un debate público informado.