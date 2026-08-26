CaixaBank supera los 1.000 millones de volumen de compras con tarjetas prepago en el primer semestre

26 Ago 2026 por Sergio Martínez

CaixaBank refuerza su liderazgo en tarjetas prepago

CaixaBank, mediante MoneyToPay, ha superado los 1.000 millones de euros en volumen de compras durante el primer semestre de 2026. Esta cifra supone un crecimiento superior al 10 % respecto al mismo periodo del año anterior y se ha alcanzado con 2,8 millones de tarjetas prepago en circulación.

La entidad mantiene su posición de líder en tarjetas prepago y acumula varios trimestres de crecimiento tanto en tarjetas emitidas como en compras realizadas. Destaca especialmente el ámbito empresarial, donde más de la mitad del volumen de operaciones con tarjetas prepago en España corresponde a CaixaBank.

El crecimiento también se debe al lanzamiento de nuevas soluciones, como las tarjetas virtuales para empresas, desarrolladas junto a Mastercard, y MoneyToTravel, pensada para facilitar los pagos durante los viajes.

El sistema prepago permite utilizar únicamente el dinero cargado previamente. Por ello, resulta útil para compras online, viajes y como primera tarjeta para los jóvenes.

Crecimiento en empresas y particulares

La digitalización y el pago móvil están impulsando el uso de estas tarjetas entre particulares y empresas. En el primer semestre, las tarjetas prepago empresariales aumentaron su facturación casi un 17 %, especialmente gracias a las soluciones destinadas a controlar gastos profesionales.

Entre los particulares, el crecimiento se acercó al 10 %, con especial protagonismo de los productos relacionados con viajes y de las tarjetas dirigidas a menores mediante imagin.

Innovación para empresas

Las tarjetas prepago ofrecen a las empresas una herramienta flexible y automatizada para gestionar pagos, gastos y operaciones entre compañías. CaixaBank ha desarrollado un servicio de pagos virtuales entre empresas que facilita la gestión de proveedores y mejora el control del flujo de caja.

Estas tarjetas también permiten gestionar dietas, gastos de viaje y programas de fidelización. Además, pueden utilizarse en la administración de ayudas sociales por parte de organismos públicos.

MoneyToPay también ha creado, junto con Comercia Global Payments, una solución Escrow para marketplaces y plataformas digitales. Esta herramienta permite gestionar cobros, custodiar fondos y distribuir pagos de manera segura y trazable.

Sobre MoneyToPay

MoneyToPay, participada por CaixaBank y Global Payments, es una compañía especializada en soluciones de prepago. CaixaBank posee el 49 % y Global Payments el 51 %. La empresa desarrolla productos para particulares y empresas, distribuidos a través de diferentes canales.