Día Internacional de la Juventud: la Fundación ”la Caixa” impulsa la contratación de casi 6.000 jóvenes vulnerables

25 Ago 2026 por Sergio Martínez

Incorpora impulsa la inclusión laboral

El programa Incorpora, impulsado por la Fundación ”la Caixa”, ha conseguido más de 21.000 contrataciones durante el primer semestre de 2026. De ellas, 5.905 corresponden a jóvenes con dificultades para acceder al mercado laboral.

El desempleo juvenil continúa siendo un problema importante. Cerca de uno de cada cuatro menores de 25 años que busca trabajo no lo encuentra. La falta de experiencia, los estudios incompletos, la ausencia de formación acreditada y la diferencia entre las capacidades de los jóvenes y las necesidades de las empresas dificultan especialmente su incorporación al empleo.

Desde 2006, Incorpora trabaja para reducir estas barreras y favorecer la igualdad de oportunidades. El programa conecta a personas en situación de vulnerabilidad con empresas y entidades sociales, ofreciendo orientación y apoyo durante el proceso de búsqueda de empleo.

En los primeros seis meses de 2026, el programa logró 21.383 contrataciones en España. Estos resultados fueron posibles gracias a la colaboración de más de 400 entidades sociales, más de 1.000 profesionales especializados y cerca de 10.000 empresas comprometidas con la inclusión laboral.

Un método que transforma vidas

El modelo de Incorpora combina el acompañamiento personalizado con la colaboración directa de las empresas. El programa analiza las capacidades y necesidades de cada persona para crear itinerarios adaptados de orientación, formación e intermediación laboral.

Al mismo tiempo, identifica las necesidades de contratación de las empresas para facilitar el encuentro entre trabajadores y empleadores. La coordinación entre las entidades sociales y los recursos de cada territorio permite adaptar las actuaciones a las necesidades locales y aumentar las posibilidades de encontrar empleo.

La fuerza de las oportunidades

La Fundación ”la Caixa” también desarrolla otras iniciativas para combatir la desigualdad entre niños y jóvenes, como CaixaProinfancia, Incorpora, Más Infancia y Más Empleo Joven.

Cada año, estos programas benefician a más de 140.000 niños y jóvenes mediante la colaboración con numerosas entidades sociales. En 2026, la Fundación destinará más de 700 millones de euros a proyectos de transformación social, especialmente en los ámbitos donde existen mayores necesidades.