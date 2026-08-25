CaixaBank DayOne supera los 5.500 clientes y se consolida como aliado estratégico del ecosistema emprendedor y tecnológico

25 Ago 2026 por Sergio Martínez

DayOne consolida su crecimiento

11 de agosto de 2026

DayOne, la división de CaixaBank especializada en empresas tecnológicas e inversores, continúa reforzando su posición como entidad de referencia para la economía de la innovación. Durante el primer semestre de 2026, su número de clientes creció un 5 %, superando los 5.500. Además, la nueva producción de inversión aumentó un 11,9 % respecto al mismo periodo de 2025.

La actividad de DayOne va más allá de la financiación. La entidad también impulsa el emprendimiento y la innovación mediante iniciativas como los Premios EmprendeXXI. En su última edición recibieron más de 1.000 candidaturas. A lo largo de sus 19 ediciones, estos premios han destinado más de 10 millones de euros a reconocimientos y programas de apoyo, beneficiando a más de 560 empresas.

Propuesta de valor especializada

Este año, DayOne ha ampliado sus servicios con una propuesta de CaixaBank Wealth Management dirigida a fundadores de start-ups. El objetivo es acompañarlos tanto en el crecimiento de sus empresas como en la gestión de su patrimonio personal.

Los emprendedores pueden acceder a asesoramiento financiero, soluciones de inversión, financiación en condiciones especiales, filantropía, contactos con inversores y apoyo internacional. Estos servicios complementan otras soluciones de DayOne, como fund raising y M&A, Venture Debt, comercio exterior y gestión de tesorería.

Desde su creación en 2017, DayOne acompaña a empresas tecnológicas durante sus distintas etapas de crecimiento. Actualmente dispone de espacios en varias ciudades españolas y ofrece servicios especializados en 15 comunidades autónomas.

Además, fomenta la colaboración entre emprendedores, inversores y empresas, creando oportunidades de innovación y negocio.

Dinámica de crecimiento

Durante el segundo semestre, DayOne prevé mantener esta evolución mediante nuevas soluciones financieras, el refuerzo de la banca especializada y nuevas alianzas estratégicas. Su objetivo es seguir facilitando financiación y apoyando el crecimiento de las empresas tecnológicas, consolidando su papel como banco de referencia de la economía de la innovación.