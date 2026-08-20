UNICEF reclama una respuesta urgente para proteger a los menores que siguen solos en Ceuta

UNICEF España ha pedido acelerar la localización y protección de los niños y adolescentes migrantes que permanecen sin compañía adulta en Ceuta tras las llegadas de finales de julio. Un equipo de la organización desplazado a la ciudad ha constatado que cientos de menores continúan en las calles, algunos sin alojamiento estable y con dificultades para cubrir necesidades básicas como alimentación, higiene o asistencia sanitaria.

La prioridad es localizar y registrar a todos los menores

Según los últimos datos disponibles, la Policía había identificado a 2.168 menores para ponerlos a disposición de los servicios de protección. UNICEF considera que el proceso debe continuar hasta localizar a quienes todavía no hayan sido registrados y evaluar individualmente sus circunstancias, ya que permanecer fuera del sistema de protección aumenta su exposición a situaciones de violencia, explotación o trata.

Para agilizar este trabajo está prevista la puesta en marcha de la Unidad Multidisciplinar de Atención a la Infancia Migrante en Emergencias (UMAIME), una iniciativa planteada por UNICEF que será implementada por el Ministerio de Juventud e Infancia. Estos equipos se encargarán de apoyar la identificación, registro y posterior derivación de los menores hacia recursos adecuados, además de facilitarles atención psicosocial. UNICEF estima que Ceuta necesitaría al menos tres unidades móviles para responder a la situación actual.

Algunos llevan cerca de tres semanas durmiendo en la calle

La organización considera especialmente urgente aumentar las plazas de acogida, ya que algunos menores acumulan unos 20 días sin un alojamiento adecuado. Una vez identificados, reclama estudiar cada situación por separado para determinar qué alternativa garantiza mejor su protección y sus derechos.

La petición coincide con las medidas que prepara el Gobierno para aliviar la presión sobre los servicios ceutíes. El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja, entre otras actuaciones, en el traslado a la Península de alrededor de 500 niñas migrantes, dentro de un plan de emergencia que contempla diferentes fórmulas de acogida y atención especializada.