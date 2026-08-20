Trump endurece la presión sobre Irán y amenaza con sanciones a quienes mantengan relaciones con Teherán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una nueva fase de presión económica contra Irán con la intención de aumentar su aislamiento internacional. La estrategia no se limitará a medidas contra instituciones iraníes: Washington amenaza también con imponer consecuencias económicas a países, bancos y empresas extranjeras que contribuyan a mantener los ingresos, el comercio o las operaciones financieras de Teherán.

El comercio iraní, en el centro de la ofensiva

La Administración estadounidense pretende dificultar especialmente la exportación de petróleo, el acceso a divisas y las redes financieras y logísticas utilizadas por Irán para sortear las restricciones internacionales. Trump no ha concretado todavía todas las medidas que aplicará contra terceros países, aunque ha advertido de que colaborar económicamente con Teherán tendrá importantes repercusiones.

La iniciativa supone un nuevo escalón dentro de la política de máxima presión que Washington viene aplicando sobre la República Islámica. El objetivo declarado de Estados Unidos continúa siendo limitar los recursos disponibles para el Gobierno iraní y aumentar la presión para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear y la situación en el estrecho de Ormuz.

China podría convertirse en una pieza clave

La aplicación de sanciones secundarias puede generar nuevas fricciones internacionales. China, principal comprador del petróleo iraní, aparece como uno de los países más expuestos si Washington decide castigar de manera directa a quienes continúen comerciando con Teherán. Una medida de este tipo podría abrir otro frente económico entre las dos grandes potencias.

Irán ha rechazado las amenazas estadounidenses y sostiene que la nueva campaña no conseguirá modificar su posición. Su ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, ha acusado a Washington de recurrir nuevamente a la coerción económica, mientras mantiene que Teherán está dispuesto a dialogar, pero no a aceptar negociaciones planteadas como una rendición.