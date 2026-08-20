Los nacimientos repuntan en España durante la primera mitad de 2026

España contabilizó 156.887 nacimientos entre enero y junio de 2026, lo que supone un aumento de 1.656 bebés respecto al mismo periodo del año anterior. La Estimación Mensual de Nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja así un crecimiento interanual del 1,07% durante el primer semestre.

Tercer año consecutivo de ligera recuperación

Los datos prolongan la mejora observada después de años de descenso. El primer semestre de 2026 se convierte en el tercer consecutivo con crecimiento de los nacimientos, aunque las cifras siguen muy alejadas de las registradas hace una década. Entre enero y junio de 2016 nacieron 200.255 bebés, alrededor de 43.000 más que actualmente.

Solo en junio se produjeron 26.291 nacimientos. En el acumulado del año, nacieron 80.790 niños y 76.097 niñas. Por edad de las madres, el grupo de 30 a 34 años concentró el mayor número de nacimientos, con 52.050, seguido del comprendido entre 35 y 39 años, con 46.560.

El aumento no se produce por igual en todo el país

La evolución presenta diferencias importantes entre territorios. Los nacimientos aumentaron en comunidades como Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y La Rioja, mientras que descendieron en otras como Canarias, Galicia, País Vasco, Extremadura o Castilla-La Mancha.

Pese al repunte reciente, la natalidad española continúa en niveles históricamente bajos. Como referencia, los nacimientos registrados durante este primer semestre son aproximadamente un 22% inferiores a los de 2016, lo que muestra que la mejora de los últimos años todavía es reducida frente al descenso acumulado durante la última década.