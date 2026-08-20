Granada recupera parte de sus monumentos tras las revisiones por los terremotos

La actividad cultural y turística comienza a normalizarse en Granada después de los últimos movimientos sísmicos. La Capilla Real, el Monasterio de La Cartuja y la Abadía del Sacromonte vuelven a recibir visitantes este jueves, 20 de agosto, una vez realizadas las inspecciones necesarias para comprobar su estado. También reabren la iglesia del Sagrario y el Monasterio de San Jerónimo.

Las inspecciones permiten recuperar las visitas

Los monumentos habían permanecido cerrados de forma preventiva después de los terremotos que han afectado durante los últimos días a Granada y varios municipios de su área metropolitana. La Archidiócesis de Granada decidió limitar el acceso mientras se evaluaban posibles daños y se comprobaba la seguridad de los edificios.

La reapertura permite recuperar algunos de los espacios religiosos con mayor atractivo patrimonial de la ciudad. Las revisiones continúan, sin embargo, en otros inmuebles afectados por la sucesión de temblores.

Varios templos continúan cerrados

La vuelta a la normalidad será progresiva. Permanecen sin acceso público, entre otros espacios, la Catedral de Granada, la Iglesia Imperial de San Matías, San Miguel Bajo, Nuestra Señora de Gracia, Santos Justo y Pastor y el Convento de Santa Cruz la Real. Su apertura dependerá de los resultados de las evaluaciones técnicas.

Mientras tanto, la actividad sísmica no ha desaparecido. Granada continúa registrando réplicas y durante la madrugada de este jueves se ha producido un nuevo terremoto de magnitud 3,4 con epicentro en Dílar. Las autoridades mantienen las inspecciones de edificios mientras la ciudad recupera progresivamente su actividad habitual.