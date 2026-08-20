España deja atrás el calor extremo con una fuerte bajada de temperaturas y lluvias

El episodio de calor que ha afectado a buena parte de España comienza a perder intensidad con la llegada de un importante cambio atmosférico. Las temperaturas descenderán de manera generalizada y en numerosas zonas quedarán por debajo de los valores habituales para estas fechas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Los termómetros pueden caer hasta diez grados

La entrada de una masa de aire más fresca provocará un descenso especialmente acusado en el norte y el interior peninsular. En puntos de Castilla y León, Aragón, Navarra, La Rioja, Galicia y Asturias, las máximas pueden perder alrededor de 10 ºC respecto a las jornadas anteriores.

El alivio térmico llegará después de varios días con temperaturas excepcionalmente elevadas. El miércoles todavía se superaron los 44 ºC en puntos de la Comunidad Valenciana, mientras que algunas zonas del Mediterráneo han registrado noches con mínimas extraordinariamente altas.

Las lluvias se extenderán por el norte y el este

El descenso de las temperaturas vendrá acompañado de una mayor inestabilidad. AEMET espera precipitaciones generalizadas en el norte y el este de la Península, con posibilidad de tormentas intensas, granizo y fuertes rachas de viento en determinados puntos.

El tiempo inestable podría continuar durante el fin de semana, especialmente en el Cantábrico, los Pirineos y el nordeste peninsular. La localización exacta de las lluvias más intensas mantiene todavía cierta incertidumbre, por lo que la previsión podrá modificarse conforme avance el episodio.