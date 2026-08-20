El mundo de la magia despide en Madrid a Juan Tamariz

Familiares, amigos y numerosos profesionales del ilusionismo se reunieron en el Tanatorio de San Isidro de Madrid para dar el último adiós a Juan Tamariz, fallecido a los 83 años. Por la sala pasaron figuras como Jorge Blass, Jandro y Mago More, además de discípulos y admiradores de quien se convirtió en uno de los grandes referentes internacionales de la cartomagia.

Una despedida marcada por las cartas y la magia

El homenaje estuvo lleno de referencias a la trayectoria del artista. Los asistentes pudieron dejar mensajes escritos sobre cartas de una baraja francesa, mientras se proyectaban imágenes de algunas de sus actuaciones. Su hija, Ana Tamariz, destacó que la pasión de su padre por el ilusionismo se mantuvo prácticamente hasta el final de su vida.

Tamariz había fallecido el martes en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Además de alcanzar una enorme popularidad gracias a la televisión, desarrolló una extensa labor como maestro y teórico que influyó en varias generaciones de ilusionistas dentro y fuera de España.

Madrid prepara nuevos homenajes

La familia tiene previsto organizar en octubre un homenaje en un teatro madrileño para recordar su carrera y su aportación al mundo de la magia. Paralelamente, el Ayuntamiento de Madrid estudia celebrar otro acto dedicado al artista.

Su influencia trasciende su faceta televisiva. Profesionales como Luis Piedrahita han destacado especialmente su capacidad para formar y compartir conocimientos, así como su papel en el desarrollo de una escuela española de cartomagia que alcanzó reconocimiento internacional.