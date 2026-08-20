MITECO moviliza 15 medios para combatir los incendios en cinco comunidades

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) mantiene desplegados recursos estatales para apoyar a los operativos autonómicos que combaten varios incendios forestales. El dispositivo movilizado este miércoles incluye 15 medios y cinco brigadas y media, distribuidos entre Extremadura, Aragón, Navarra, Comunidad de Madrid y Castilla y León.

Refuerzos en cinco provincias

Los recursos del Ministerio se han enviado a incendios localizados en las provincias de Cáceres, Huesca, Navarra, Madrid y Zamora. El operativo combina aeronaves de extinción y unidades terrestres especializadas, que trabajan como refuerzo de los dispositivos gestionados por cada comunidad autónoma.

La movilización se produce en plena campaña de verano, después de varias semanas especialmente exigentes para los servicios de emergencia. Hasta el 17 de agosto, España había contabilizado 6.685 siniestros forestales, de los cuales 2.303 superaron una hectárea de superficie.

Más de 250.000 hectáreas afectadas este año

Los incendios han quemado 254.730 hectáreas en España desde comienzos de 2026. Además, se han registrado 42 grandes incendios forestales, denominación que se aplica a aquellos que afectan a más de 500 hectáreas. Estos grandes fuegos concentran cerca del 88% de toda la superficie forestal afectada este año.

La intensidad de la campaña también se refleja en el trabajo de los medios aéreos estatales. Hasta mediados de agosto acumulaban más de 8.700 horas de vuelo, una cifra muy superior a la registrada durante el mismo periodo del año pasado.

El despliegue del MITECO complementa los recursos de las comunidades autónomas, que tienen las competencias ordinarias de extinción, y permite reforzar los operativos cuando la evolución de un incendio exige más personal o medios especializados.