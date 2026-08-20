Corea del Norte dispara unos diez misiles y eleva de nuevo la tensión regional

Corea del Norte ha lanzado este jueves alrededor de diez misiles balísticos de corto alcance desde las proximidades de Pyongyang hacia las aguas situadas al este de la península coreana. El Ejército de Corea del Sur detectó los proyectiles y reforzó inmediatamente la vigilancia ante la posibilidad de nuevos ensayos.

Seúl convoca una reunión de emergencia

Tras conocerse los lanzamientos, el Consejo de Seguridad Nacional surcoreano celebró una reunión para evaluar la situación. Seúl mantiene además la coordinación con Estados Unidos y Japón para intercambiar información sobre las características y trayectoria de los proyectiles. Las autoridades surcoreanas han pedido a Pyongyang que detenga unas pruebas que consideran contrarias a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El episodio se produce apenas una semana después de otro ensayo norcoreano. El 12 de agosto, Pyongyang disparó un misil que recorrió más de 700 kilómetros antes de caer en el mar, en vísperas del inicio de las maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur.

El lanzamiento llega pese a la reducción de las maniobras militares

La nueva prueba coincide con la decisión de Washington y Seúl de acortar los ejercicios Ulchi Freedom Shield, después de que Donald Trump ordenara reducir su alcance con la intención de favorecer una posible recuperación del diálogo con el líder norcoreano, Kim Jong Un.

El gesto no ha rebajado por ahora la tensión. Kim Yo Jong, hermana del dirigente norcoreano, ha asegurado que la reducción de las maniobras no cambia la consideración de Pyongyang sobre estos ejercicios, que continúa interpretando como una amenaza. El nuevo lanzamiento evidencia así las dificultades para reactivar las conversaciones mientras Corea del Norte mantiene sus pruebas armamentísticas.