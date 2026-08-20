Ceuta amplía a 1.800 las plazas temporales y comienza a reubicar a los migrantes

El dispositivo de emergencia desplegado en Ceuta ha comenzado una nueva fase con el traslado de personas migrantes que permanecían alojadas de manera improvisada en distintos puntos de la ciudad. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha elevado hasta 1.800 las plazas disponibles, 300 más de las previstas inicialmente, para proporcionar alojamiento temporal tras las llegadas registradas a finales de julio.

Los primeros traslados ya están en marcha

Las reubicaciones han comenzado desde lugares como la playa del Trampolín y Loma Colmenar, donde numerosas personas llevaban semanas durmiendo al aire libre. Según el Ministerio, el acceso a los nuevos recursos es voluntario y el operativo se desarrolla conjuntamente con las fuerzas de seguridad y las autoridades ceutíes.

Entre las instalaciones utilizadas se encuentran espacios en Loma Margarita y en las proximidades de El Tarajal. La gestión de parte de estos recursos corresponde a organizaciones especializadas en acogida, entre ellas Accem y la Asociación Engloba.

El objetivo es acabar con los asentamientos improvisados

La ampliación busca ofrecer unas condiciones más adecuadas mientras se determina la situación administrativa y el destino de las personas acogidas. El Gobierno había anunciado inicialmente 1.500 plazas de urgencia, pero el despliegue se ha reforzado ante las necesidades detectadas sobre el terreno.

La medida se desarrolla en paralelo a otro de los principales retos de la crisis migratoria: la atención a los menores no acompañados. El Ejecutivo trabaja en distintas fórmulas para aliviar la saturación del sistema de protección de Ceuta, incluida la posible acogida en la Península de alrededor de 500 niñas consideradas especialmente vulnerables.