World Vision alerta del creciente peligro de los drones para la ayuda humanitaria

Con motivo del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que se celebra este 19 de agosto, World Vision ha advertido de que la expansión de los drones armados está modificando los conflictos y aumentando los riesgos tanto para la población civil como para quienes trabajan llevando ayuda a las zonas afectadas. La organización señala que esta tecnología puede dificultar el acceso a comunidades que necesitan alimentos, agua, medicamentos o protección.

Hospitales, carreteras y convoyes bajo amenaza

La presencia de drones en zonas de guerra puede obligar a cerrar carreteras, interrumpir servicios sanitarios o suspender desplazamientos de equipos humanitarios. World Vision pone como ejemplo escenarios como Sudán y Ucrania, donde los ataques y la amenaza constante condicionan la vida cotidiana y dificultan que la asistencia llegue con seguridad hasta la población.

En Sudán, la organización recuerda el ataque con drones contra el Hospital Universitario de Al-Daein, en Darfur Oriental, que dejó al menos 64 fallecidos, entre ellos 13 menores y trabajadores sanitarios. Las instalaciones quedaron fuera de servicio, privando además a la población de un recurso médico fundamental.

2025 marcó un récord de violencia contra cooperantes

La preocupación coincide con un fuerte incremento de las agresiones contra el personal humanitario. Durante 2025, 907 trabajadores fueron asesinados, heridos o secuestrados en todo el mundo, la cifra más elevada registrada hasta ahora. De ellos, 350 perdieron la vida. Gaza fue el territorio más mortífero, con 186 fallecidos, seguido de Sudán, con 71.

World Vision reclama mayor protección para civiles y cooperantes, respeto al Derecho Internacional Humanitario y responsabilidades ante los ataques. La organización recuerda que proteger a quienes distribuyen la ayuda también resulta esencial para evitar que millones de personas, especialmente niños, queden aisladas de servicios básicos en mitad de una guerra.