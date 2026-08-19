Nuevos bombardeos israelíes elevan la tensión en el sur de Líbano

El Ejército israelí ha llevado a cabo durante la noche nuevos ataques contra diferentes puntos del sur de Líbano, en un escenario marcado por la fragilidad del alto el fuego alcanzado en junio. Las operaciones se han concentrado en varias localidades próximas a la frontera, mientras Israel sostiene que mantiene acciones contra infraestructura vinculada a Hezbolá.

Una tregua sometida a continuas tensiones

El acuerdo impulsado por Estados Unidos consiguió frenar la escalada abierta entre Israel y Hezbolá, pero no ha supuesto el final de la actividad militar. Desde su entrada en vigor se han sucedido ataques y acusaciones mutuas de incumplimiento. El pasado sábado, una nueva oleada de bombardeos israelíes dejó al menos 11 muertos y 19 heridos, según las autoridades libanesas.

Israel vincula buena parte de sus operaciones a la necesidad de impedir que Hezbolá reconstruya sus capacidades militares. El Gobierno israelí mantiene además que una retirada completa de sus fuerzas del territorio libanés dependerá del desarme de la organización chií, mientras Hezbolá rechaza abordar esa cuestión mientras continúe la presencia israelí.

El futuro del sur de Líbano sigue bloqueado

El desacuerdo sobre la retirada israelí y las armas de Hezbolá dificulta la consolidación de la tregua. Estados Unidos ha señalado que la presencia prolongada de tropas israelíes entra en conflicto con los compromisos alcanzados, que contemplan un traspaso progresivo del control territorial al Ejército libanés a medida que avance el desarme.

Mientras continúan las negociaciones, la población del sur de Líbano sigue afrontando las consecuencias de meses de enfrentamientos. Algunas familias han comenzado a regresar a localidades abandonadas durante los combates, aunque numerosas viviendas e infraestructuras presentan graves daños y los nuevos ataques mantienen la incertidumbre sobre la estabilidad del alto el fuego.