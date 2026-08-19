Los geólogos consideran esperable la sucesión de terremotos que está viviendo Granada

La nueva sacudida registrada en Granada forma parte de un comportamiento compatible con la actividad sísmica de la zona, según los especialistas. El terremoto del martes, de magnitud 4,8 y con epicentro en Gójar, está estrechamente relacionado con el ocurrido días antes en Alhendín y se enmarca en una región donde existen numerosas fallas activas.

La energía puede liberarse mediante varios temblores

Un terremoto no implica necesariamente que toda la tensión acumulada bajo tierra desaparezca en un único movimiento. Las fallas pueden reajustarse progresivamente y provocar una secuencia de nuevos seísmos y réplicas mientras la corteza busca un nuevo equilibrio. Los expertos consideran que esta liberación escalonada puede limitar la intensidad de los daños frente a un único evento de mayor magnitud.

Granada se encuentra además en la cordillera Bética, una de las áreas con mayor actividad sísmica de España. La interacción de distintas estructuras geológicas hace que los terremotos sean relativamente habituales, aunque los científicos recuerdan que actualmente no es posible anticipar con precisión cuándo se producirá el siguiente ni qué magnitud alcanzará.

Los edificios dañados necesitan nuevas revisiones

La repetición de movimientos obliga a prestar especial atención a las construcciones que ya sufrieron desperfectos durante los primeros terremotos. Una grieta o una estructura debilitada puede evolucionar ante nuevas sacudidas, incluso cuando estas sean de menor intensidad, por lo que los geólogos consideran prioritarias las inspecciones técnicas.

La serie sísmica ha provocado daños materiales y tres heridos leves, además de desalojos y cierres preventivos. En Las Gabias, unas 600 personas tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas mientras se comprobaba la seguridad de varios edificios.