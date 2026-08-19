La Alhambra cierra sus puertas tras una nueva cadena de terremotos en Granada

La Alhambra de Granada ha suspendido temporalmente las visitas después de que un nuevo terremoto de magnitud 4,8 y varias réplicas volvieran a sacudir el área metropolitana. La decisión se adoptó por precaución mientras los técnicos inspeccionan el conjunto monumental y comprueban el estado de sus diferentes espacios.

Daños decorativos, pero no estructurales

Las primeras revisiones han localizado desperfectos puntuales en elementos decorativos, sin que hasta el momento se hayan detectado daños estructurales de gravedad. Los Palacios Nazaríes fueron desalojados durante el episodio sísmico y el acceso de visitantes quedó posteriormente suspendido.

El cierre forma parte de las medidas preventivas adoptadas en Granada después de una sucesión de temblores que también ha provocado grietas, desprendimientos y daños en distintos edificios de la ciudad. Al menos tres personas han sufrido heridas leves.

Granada mantiene activada la emergencia

El Ayuntamiento elevó a fase 1 el dispositivo municipal de emergencia para reforzar los recursos disponibles y atender las incidencias provocadas por los seísmos. Varias calles tuvieron que ser acordonadas y otros edificios e instalaciones públicas también cerraron de manera preventiva.

La provincia atraviesa una intensa secuencia sísmica desde el pasado 14 de agosto. Los especialistas explican que los principales terremotos registrados estos días están relacionados y recuerdan que no es posible anticipar cuándo se producirá una nueva réplica.