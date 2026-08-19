Fundación MAPFRE celebra el Día de la Fotografía con acceso gratuito a sus salas

19 Ago 2026 por Redacción Irispress

Fundación MAPFRE celebra este 19 de agosto el Día Mundial de la Fotografía facilitando el acceso gratuito a sus muestras fotográficas de Madrid y Barcelona. La iniciativa permite acercarse sin coste a varios autores internacionales y coincide con las últimas semanas de algunas de las exposiciones de su programación de verano.

Avedon y Cartagena, protagonistas en Madrid

En la Sala Recoletos de Madrid, el público puede visitar In the American West, 1979-1984, de Richard Avedon, una serie construida a partir de retratos de trabajadores y habitantes del oeste de Estados Unidos. La exposición reúne 110 copias de época seleccionadas y trabajadas por el propio fotógrafo y puede verse hasta el 30 de agosto.

El mismo espacio alberga Ground Rules, de Alejandro Cartagena, un recorrido por la trayectoria del fotógrafo mexicano en el que aparecen cuestiones como las migraciones, las fronteras, el crecimiento urbano y las transformaciones sociales. Ambas muestras comparten entrada durante su periodo expositivo.

Barcelona acerca al público la obra de Minor White

La programación continúa en el Centro de Fotografía KBr de Barcelona, donde se presenta una gran exposición dedicada al estadounidense Minor White. La muestra, abierta hasta el 6 de septiembre, conmemora los 50 años de su fallecimiento y constituye la primera gran exposición de su obra organizada en Europa.

Con esta jornada gratuita, Fundación MAPFRE aprovecha la celebración internacional dedicada a la fotografía para facilitar el acceso del público a una disciplina que ocupa un lugar destacado dentro de su programación cultural, especialmente en el centro KBr de Barcelona, dedicado exclusivamente a este medio.