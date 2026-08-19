Estados Unidos y Corea del Sur recortan a la mitad sus grandes maniobras militares

Corea del Sur y Estados Unidos han acordado reducir significativamente las maniobras militares conjuntas Ulchi Freedom Shield, que comenzaron esta semana. Los ejercicios, inicialmente programados durante 11 días, terminarán este viernes tras solo cinco jornadas, mientras que algunas actividades sobre el terreno también verán reducido su alcance.

La decisión llega tras una orden de Trump

El cambio se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara disminuir de forma sustancial la participación de Estados Unidos. Trump ha cuestionado el coste de estas operaciones y considera que reducirlas puede contribuir a rebajar la tensión con Corea del Norte y favorecer una eventual recuperación del diálogo con Kim Jong Un.

La decisión sorprendió incluso a Seúl. El ministro surcoreano de Exteriores, Cho Hyun, ha reconocido que su Gobierno no conocía previamente la intención de Trump de ordenar el recorte y que responsables estadounidenses también fueron informados de manera inesperada.

Pyongyang mantiene sus críticas

Pese a la reducción, Corea del Norte continúa considerando estos ejercicios una amenaza para su seguridad. Pyongyang ha vuelto a denunciar la cooperación militar entre Washington y Seúl y sostiene que las maniobras incrementan la tensión en la península coreana.

Los ejercicios de este año movilizan a alrededor de 18.000 militares surcoreanos y estaban diseñados para preparar la respuesta conjunta frente a escenarios como ataques con drones, interferencias de GPS, ciberataques y otras amenazas procedentes de Corea del Norte.