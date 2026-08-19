El Imserso abrirá en septiembre la venta de casi 880.000 viajes para mayores

19 Ago 2026 por Redacción Irispress

El Programa de Turismo del Imserso ya tiene calendario para su temporada 2026-2027. La comercialización comenzará el 14 de septiembre y pondrá a disposición de los usuarios 879.213 plazas repartidas entre destinos de costa peninsular, islas y diferentes modalidades de escapadas.

Las reservas se harán de forma escalonada

No todos los usuarios podrán comprar su viaje el mismo día. El Imserso ha dividido el inicio de las reservas por comunidades autónomas y por tipo de acreditación. En el primer grupo, las personas con acreditación preferente podrán reservar el 14 de septiembre y las no preferentes el día 15. Para el segundo grupo de comunidades, las fechas serán el 16 y 17 de septiembre, respectivamente.

Durante esta primera fase, que terminará el 18 de septiembre, cada usuario tendrá acceso únicamente a las plazas correspondientes a su cupo provincial. Desde el 19 de septiembre, los viajes que continúen disponibles podrán reservarse independientemente de la provincia asignada inicialmente.

Continúan los viajes a 50 euros y las plazas para mascotas

La nueva campaña mantiene algunas de las medidas introducidas anteriormente. Entre ellas figura una tarifa de 50 euros para determinados pensionistas con menos recursos y la posibilidad de viajar con animales de compañía en una parte de las plazas disponibles. También se reservan más de 7.400 plazas para personas que reciben pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad.

El programa vuelve a dividir su oferta en tres grandes categorías: costa peninsular, costa insular y escapadas, estas últimas con circuitos culturales, turismo de naturaleza, visitas a capitales de provincia y viajes a Ceuta y Melilla. Los precios varían según destino, duración, transporte y época del año.