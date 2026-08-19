El clima extremo podría restar un 1,1% al PIB de la UE este año

El verano de temperaturas extremas, sequía e incendios que atraviesa Europa podría tener consecuencias económicas comparables al crecimiento previsto para todo el año. Un análisis de Triodos Bank calcula que estos fenómenos podrían restar alrededor de un 1% al PIB de la Unión Europea, lo que equivale a aproximadamente 180.000 millones de euros.

La pérdida de productividad concentra buena parte del impacto

El principal golpe procede de la menor capacidad para trabajar durante los episodios de calor. Triodos estima que la caída de la productividad laboral podría reducir por sí sola el PIB europeo alrededor de un 0,6%, especialmente en actividades desarrolladas al aire libre o en instalaciones sin sistemas adecuados de refrigeración.

La agricultura constituye otro de los sectores más expuestos. Las altas temperaturas y la falta de agua podrían reducir las cosechas entre un 3% y un 7%, presionando además al alza los precios de los alimentos. A ello se añaden problemas en la generación eléctrica y dificultades para el transporte por carretera, ferrocarril y vías fluviales.

España figura entre las economías más expuestas

Las consecuencias no serán iguales en todo el continente. Francia aparece como el país con un mayor impacto, con una posible pérdida equivalente al 1,4% de su PIB. Italia y España también se encuentran entre las grandes economías europeas más afectadas, mientras que países con menos jornadas de temperaturas extremas, como Polonia, sufrirían un efecto considerablemente menor.

El problema adquiere una dimensión especial al compararlo con las previsiones económicas: la Comisión Europea esperaba un crecimiento de aproximadamente el 1,1% para la UE en 2026. Si las estimaciones del estudio se cumplen, el coste de este verano podría absorber prácticamente toda esa expansión y dejar la economía europea cerca del estancamiento.