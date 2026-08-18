Una investigación reconstruye las horas previas al asesinato de García Lorca 90 años después

Coincidiendo con los 90 años del asesinato de Federico García Lorca, La Esfera de los Libros recupera Las trece últimas horas en la vida de García Lorca, una investigación del historiador Miguel Caballero Pérez publicada originalmente en 2011. El trabajo intenta reconstruir con precisión qué ocurrió desde la detención del escritor en Granada hasta su muerte en los primeros días de la Guerra Civil.

Documentos para reconstruir el recorrido de Lorca

Caballero desarrolló su investigación a partir de archivos militares, policiales y administrativos, además de testimonios y documentación relacionada con las personas que intervinieron en aquellos acontecimientos. El objetivo del libro es establecer una secuencia de decisiones y movimientos que permita conocer quién participó en la detención, custodia, traslado y posterior ejecución del poeta.

Entre las tesis defendidas por el investigador se encuentra la atribución de la orden de arresto a Nicolás Velasco Simarro, que desempeñaba funciones de máxima autoridad en el Gobierno Civil de Granada durante aquella jornada. El estudio también examina el peso que pudieron tener las disputas familiares, económicas y sociales de la Granada de la época, además del contexto político generado por la sublevación militar.

El crimen de Lorca sigue generando preguntas

Nueve décadas después, algunos aspectos del asesinato del autor de Bodas de sangre y La casa de Bernarda Alba continúan siendo objeto de investigación y debate histórico. Incluso la cronología exacta de sus últimas horas ha dado lugar a interpretaciones diferentes entre los especialistas.

La reedición devuelve ahora a las librerías una investigación centrada precisamente en ese periodo final de la vida del escritor. El aniversario ha reactivado además numerosos actos y publicaciones dedicados a Lorca, cuyo asesinato continúa ocupando un lugar central en la memoria cultural española.