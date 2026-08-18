Recuperan en Milwaukee un grabado de Picasso robado hace ocho años

18 Ago 2026 por Redacción Irispress

Un grabado original de Pablo Picasso que llevaba desaparecido desde 2018 ha sido recuperado en Milwaukee, Estados Unidos, después de que el propietario de una vivienda lo encontrara mientras vaciaba un apartamento tras un desalojo. La pieza, titulada Torero, permanecía colgada en una pared y acumulaba una considerable capa de polvo.

Una obra de 1949 valorada en decenas de miles de dólares

Torero es un grabado y aguatinta realizado por Picasso en 1949. El ejemplar recuperado pertenece a una edición muy limitada de 30 copias firmadas por el artista y su valor se estima entre 35.000 y 50.000 dólares. La obra había desaparecido en febrero de 2018 de DeLind Fine Art Appraisals, donde se encontraba expuesta en el vestíbulo.

El propietario del apartamento, Tim Dertz, sospechó que la pieza podía tener importancia y consultó con un anticuario antes de ponerla en conocimiento de las autoridades. La Policía contactó posteriormente con el galerista Bill DeLind, que pudo reconocerla, entre otros detalles, por la etiqueta de su establecimiento que todavía permanecía adherida a la parte posterior del marco.

El misterio sobre el robo continúa abierto

La recuperación de la obra no ha permitido aclarar todavía quién se la llevó de la galería ni cómo terminó en el apartamento donde ha permanecido durante años. La Policía de Milwaukee mantiene abierta la investigación, aunque los plazos legales aplicables a determinados delitos contra la propiedad podrían complicar posibles actuaciones judiciales por el robo ocurrido en 2018.

Por ahora, el Picasso permanece bajo custodia policial mientras se resuelven las cuestiones relacionadas con el seguro y la titularidad de la pieza. Su aparición pone fin a ocho años sin noticias sobre el paradero de una obra que, cuando fue sustraída, movilizó a galerías, coleccionistas y autoridades para tratar de localizarla.