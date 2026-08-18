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Preparar el nuevo curso cuesta ya más de 500 euros por alumno
18 Ago 2026 por Redacción Irispress
Las familias españolas afrontan otro septiembre marcado por el elevado precio del material necesario para regresar a las aulas. Una cesta básica formada por libros de texto impresos, mochila, papelería, ropa y calzado deportivo alcanza este año los 505,16 euros por estudiante, según el análisis de precios elaborado por el comparador Idealo. La cifra apenas aumenta un 1% frente a 2025, pero acumula un encarecimiento cercano al 19% desde 2022.
Mochilas y papelería presionan el presupuesto
No todos los productos escolares evolucionan de la misma manera. Las mochilas registran una de las mayores subidas, con un incremento superior al 11% en un año, mientras que la papelería se encarece algo más de un 5%. En cambio, algunas prendas y el calzado deportivo han bajado de precio, compensando parcialmente el aumento de otras partidas.
Los libros continúan representando una parte importante del desembolso. Una alternativa para reducir la factura es recurrir a las versiones digitales: con este formato, la cesta analizada baja hasta 340,83 euros, lo que supone un ahorro de 164,33 euros por estudiante, aproximadamente un 32,5%.
Reutilizar material permite contener el gasto
Ante estos precios, revisar lo que todavía puede aprovecharse del curso anterior puede reducir considerablemente la compra de septiembre. Mochilas, estuches, ropa deportiva o determinados útiles no tienen por qué renovarse cada año si continúan en buen estado. El propio comparador recomienda organizar las compras por fases y ajustarlas a las necesidades concretas que indique cada centro educativo.
El incremento acumulado muestra cómo el regreso a las aulas se ha convertido en un gasto cada vez más relevante para los hogares: en 2022, una cesta equivalente con libros impresos estaba valorada en 425,01 euros, unos 80 euros menos que actualmente.