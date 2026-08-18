Preparar el nuevo curso cuesta ya más de 500 euros por alumno

Las familias españolas afrontan otro septiembre marcado por el elevado precio del material necesario para regresar a las aulas. Una cesta básica formada por libros de texto impresos, mochila, papelería, ropa y calzado deportivo alcanza este año los 505,16 euros por estudiante, según el análisis de precios elaborado por el comparador Idealo. La cifra apenas aumenta un 1% frente a 2025, pero acumula un encarecimiento cercano al 19% desde 2022.

Mochilas y papelería presionan el presupuesto

No todos los productos escolares evolucionan de la misma manera. Las mochilas registran una de las mayores subidas, con un incremento superior al 11% en un año, mientras que la papelería se encarece algo más de un 5%. En cambio, algunas prendas y el calzado deportivo han bajado de precio, compensando parcialmente el aumento de otras partidas.

Los libros continúan representando una parte importante del desembolso. Una alternativa para reducir la factura es recurrir a las versiones digitales: con este formato, la cesta analizada baja hasta 340,83 euros, lo que supone un ahorro de 164,33 euros por estudiante, aproximadamente un 32,5%.

Reutilizar material permite contener el gasto

Ante estos precios, revisar lo que todavía puede aprovecharse del curso anterior puede reducir considerablemente la compra de septiembre. Mochilas, estuches, ropa deportiva o determinados útiles no tienen por qué renovarse cada año si continúan en buen estado. El propio comparador recomienda organizar las compras por fases y ajustarlas a las necesidades concretas que indique cada centro educativo.

El incremento acumulado muestra cómo el regreso a las aulas se ha convertido en un gasto cada vez más relevante para los hogares: en 2022, una cesta equivalente con libros impresos estaba valorada en 425,01 euros, unos 80 euros menos que actualmente.