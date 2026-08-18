La solidaridad canaliza más de 220.000 euros hacia emergencias internacionales

El Comité de Emergencia Español consiguió recaudar 221.070 euros durante 2025 para financiar intervenciones humanitarias en diferentes puntos del mundo. Buena parte de su actividad estuvo marcada por dos grandes crisis: las consecuencias del terremoto de Myanmar y el deterioro de la situación humanitaria en Oriente Medio.

Seis organizaciones coordinan su respuesta

El Comité funciona como una plataforma conjunta integrada por Aldeas Infantiles SOS, Educo, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision. Su modelo permite activar simultáneamente a varias organizaciones cuando se produce una catástrofe y concentrar la captación de fondos y la comunicación en un mismo llamamiento.

Una de esas movilizaciones se produjo tras el terremoto de magnitud 7,7 que golpeó Myanmar el 28 de marzo de 2025. Las entidades desplegadas en el país trabajaron en ámbitos como alojamiento de emergencia, alimentación, atención sanitaria, agua y saneamiento y continuidad educativa para las comunidades damnificadas.

Un año complicado para la ayuda humanitaria

La organización también movilizó recursos ante la crisis de Oriente Medio, en un ejercicio que el propio Comité describe como especialmente complejo para el sector humanitario. Las emergencias prolongadas y las dificultades para acceder a determinadas poblaciones condicionaron la capacidad de actuación de las organizaciones sobre el terreno.

Además de captar donaciones, el Comité busca conectar a ONG, empresas, medios de comunicación y ciudadanía para acelerar la respuesta cuando se produce una emergencia internacional. El sistema pretende evitar la dispersión de los llamamientos y facilitar que las organizaciones especializadas puedan movilizar recursos desde las primeras fases de una crisis.