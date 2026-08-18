Japón defiende su alianza con Estados Unidos y Corea del Sur ante la tensión regional

El Gobierno de Japón ha vuelto a situar la cooperación con Estados Unidos y Corea del Sur como una pieza esencial de su estrategia de seguridad. Tokio considera que la coordinación entre los tres países resulta especialmente importante ante la evolución de las amenazas en el Indo-Pacífico y, en particular, por el desarrollo del programa nuclear y balístico de Corea del Norte.

Los últimos movimientos de Pyongyang elevan la preocupación

La posición japonesa llega después de varios episodios que han vuelto a incrementar la tensión en la península coreana. Corea del Norte ha realizado nuevos lanzamientos de misiles balísticos durante agosto, mientras continúa criticando la colaboración militar entre Washington, Seúl y Tokio, a la que acusa de representar una amenaza para su seguridad.

Japón, Estados Unidos y Corea del Sur llevan años ampliando el intercambio de información y la coordinación de sus fuerzas armadas. Sus responsables militares reafirmaron recientemente su intención de mantener esta colaboración para responder de manera conjunta a posibles amenazas regionales.

Cambios en las maniobras entre Washington y Seúl

El escenario se ha complicado después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara reducir significativamente las maniobras militares conjuntas con Corea del Sur. Los ejercicios Ulchi Freedom Shield, iniciados el 17 de agosto, estaban previstos hasta el día 27 y cuentan con la participación de unos 18.000 militares surcoreanos.

Pese a estos cambios, Seúl ha insistido en la importancia de mantener una sólida alianza con Washington al mismo tiempo que refuerza sus propias capacidades defensivas. Para Japón, conservar una coordinación estable entre los tres países continúa siendo un elemento fundamental para afrontar un entorno de seguridad cada vez más complejo en Asia oriental.