El tiroteo de Isla Cristina deja cuatro víctimas tras la muerte del bebé de una de las fallecidas

El ataque a tiros registrado en Isla Cristina (Huelva) ha elevado su balance a cuatro víctimas mortales después de confirmarse la muerte del bebé que esperaba una mujer de 39 años, embarazada de ocho meses. En el tiroteo también perdieron la vida la madre de esta, de 62 años, y un adolescente de 16. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para localizar a los responsables y esclarecer el móvil.

La investigación apunta a un enfrentamiento entre clanes

Los hechos ocurrieron durante la noche del domingo en la barriada de El Rocío. Las pesquisas trabajan con la hipótesis de que el ataque pueda responder a una represalia entre grupos enfrentados y estudian su posible relación con otro episodio violento ocurrido en El Torrejón, en Huelva capital, en 2024. El procedimiento continúa bajo secreto y no se descartan otras líneas de investigación.

Los atacantes habrían llegado a la zona en una motocicleta y disparado contra varias personas antes de escapar. El vehículo utilizado fue localizado posteriormente incendiado, una circunstancia que también está siendo analizada por los investigadores.

Refuerzo policial para evitar nuevos episodios violentos

Tras el crimen se ha incrementado la presencia de las fuerzas de seguridad tanto en Isla Cristina como en Huelva capital, ante el riesgo de que puedan producirse represalias. Las autoridades locales y la Subdelegación del Gobierno han pedido tranquilidad a los vecinos mientras continúa el operativo para encontrar a los autores.

El suceso ha vuelto a poner el foco sobre la violencia vinculada al narcotráfico en determinadas zonas de Andalucía. La Fiscalía Antidroga andaluza ha advertido del creciente nivel de organización y capacidad armamentística de algunos de estos grupos criminales.