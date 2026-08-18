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El terremoto de Colombia roza los 300 muertos una semana después de la tragedia
18 Ago 2026 por Redacción Irispress
Una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el oeste de Colombia, el país continúa dimensionando una catástrofe que ha afectado a cientos de municipios. El último balance oficial sitúa en 289 las personas fallecidas, mientras 143 continúan desaparecidas y 4.187 han resultado heridas.
Miles de viviendas destruidas
Los daños materiales se extienden por 15 departamentos y alrededor de 450 municipios. Cerca de 27.000 viviendas han quedado destruidas y más de 127.000 presentan algún tipo de desperfecto. Hospitales, centros educativos, carreteras, puentes y sistemas de abastecimiento de agua también figuran entre las infraestructuras afectadas.
La emergencia ha dejado a miles de familias dependiendo de alojamientos provisionales y de la distribución de alimentos, agua y asistencia sanitaria. Paralelamente, continúan los trabajos para localizar a quienes todavía constan como desaparecidos y retirar los escombros de las zonas más castigadas.
La reconstrucción afronta un coste multimillonario
Superada la primera fase de la emergencia, Colombia comienza a centrar sus esfuerzos en la recuperación. Las primeras estimaciones sitúan las pérdidas económicas en torno a los 30 billones de pesos colombianos, aproximadamente 9.600 millones de dólares, aunque el cálculo todavía es provisional.
La magnitud de los daños obligará a afrontar una reconstrucción prolongada, especialmente en vivienda e infraestructuras públicas. Organismos internacionales ya han movilizado recursos económicos para ayudar al país a cubrir las necesidades inmediatas y financiar parte de la recuperación.