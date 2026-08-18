El calor vuelve a ganar terreno antes de un cambio de tiempo con tormentas

Las temperaturas subirán durante el comienzo de la semana en buena parte de España, prolongando un nuevo episodio de calor intenso. Las máximas superarán los 35 ºC en amplias zonas del interior y podrán alcanzar o rebasar los 40 ºC en puntos especialmente cálidos, como el valle del Guadalquivir. AEMET mantiene avisos por altas temperaturas en diferentes áreas del país.

Máximas próximas a los 40 grados

El ascenso térmico será especialmente acusado en áreas de la mitad norte, el sureste y algunos puntos del Mediterráneo. Las noches tampoco ofrecerán demasiado alivio en determinadas regiones, donde las mínimas permanecerán por encima de los 20 ºC. El calor mantiene además elevado el peligro de incendios forestales en numerosas zonas.

La situación será particularmente adversa en algunos puntos del este peninsular. En Castellón, por ejemplo, las previsiones apuntan a temperaturas que podrían superar ampliamente los 40 ºC, acompañadas de viento seco y una humedad muy baja, una combinación especialmente desfavorable para los incendios.

Las tormentas ganarán protagonismo

A partir del miércoles, la atmósfera comenzará a mostrar una mayor inestabilidad por la aproximación de una vaguada y un frente atlántico. Esto favorecerá la aparición de chubascos y tormentas en diferentes puntos de la Península, algunas potencialmente intensas y acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.

El cambio será más evidente conforme avance la semana. Entre el jueves y el viernes se espera que las precipitaciones alcancen más territorios y que las temperaturas comiencen a descender, poniendo fin progresivamente al repunte térmico de estos primeros días.