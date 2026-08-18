Educación fija un marco común para mejorar la respuesta frente al acoso escolar

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha publicado una nueva guía destinada a facilitar que colegios e institutos actúen con mayor rapidez y coordinación ante situaciones de acoso y ciberacoso. El documento servirá como referencia para que las comunidades autónomas desarrollen o revisen sus propios protocolos y pretende reducir las diferencias existentes en la forma de abordar estos casos.

Detectar antes las señales de alarma

Una de las prioridades es identificar los problemas antes de que se agraven. Para ello, el texto recoge indicadores de alerta temprana y plantea vías de comunicación seguras que permitan al alumnado trasladar una situación de hostigamiento. También establece pautas para acompañar a los afectados y ofrece criterios que faciliten la actuación del profesorado y de los equipos directivos.

La propuesta contempla el proceso completo, desde las primeras sospechas hasta la intervención y el posterior seguimiento. El modelo apuesta además por una perspectiva restaurativa e inclusiva, orientada no solo a detener las conductas de acoso, sino también a reparar el daño y prestar especial atención al alumnado que pueda encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad.

Una referencia para todas las comunidades

La guía fue presentada en abril ante la Comisión Permanente del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, en la que están representados diferentes sectores de la comunidad educativa. Ahora el Ministerio ha publicado íntegramente el documento y permite consultarlo gratuitamente.

El objetivo no es sustituir directamente los protocolos autonómicos, sino proporcionar una base compartida sobre la que puedan construirse las actuaciones frente al bullying presencial y el que se desarrolla a través de internet y las redes sociales. De esta forma, Educación busca avanzar hacia criterios más homogéneos de prevención, detección, intervención y seguimiento en los centros de todo el país.