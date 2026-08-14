Una escultura de Lorca recorrerá Madrid para recordar los 90 años de su asesinato

14 Ago 2026 por Redacción Irispress

Las calles de Madrid acogerán el próximo 17 de agosto la acción artística Saca nocturna, en la que una escultura de Federico García Lorca será transportada a pie por distintos puntos de la capital para conmemorar el 90 aniversario del asesinato del poeta. La iniciativa busca hacer que Lorca regrese simbólicamente a la ciudad a través de un recorrido nocturno.

Un recorrido desde El Retiro hasta la plaza de Santa Ana

La acción comenzará a las 20:30 horas en el Palacio de Velázquez, en el Parque del Retiro. Desde allí, la escultura recorrerá la Cuesta de Moyano, el entorno del Museo del Prado, el Real Jardín Botánico, la calle Huertas y la plaza de Matute, antes de finalizar alrededor de las 23:00 horas en la plaza de Santa Ana.

La pieza, realizada por el artista Fernando Sánchez Castillo, pertenece a la exposición La Perla Peregrina del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Durante todo el trayecto será transportada por un grupo de nueve artistas.

Un regreso simbólico de Lorca a Madrid

La intervención está dirigida por La Juan Gallery y forma parte del programa institucional Cultura Orgullosa, impulsado por el Ministerio de Igualdad en colaboración con el Ministerio de Cultura. La propuesta toma como referencia las denominadas sacas nocturnas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura para resignificar el concepto mediante una acción cultural y de memoria.

Cultura Orgullosa 2026 incluye cerca de una treintena de actividades en 16 museos estatales y otras instituciones culturales, con una programación que se prolongará hasta mayo de 2027.