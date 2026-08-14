MITECO refuerza la lucha contra los incendios en Huelva, Huesca y Guadalajara

14 Ago 2026 por Redacción Irispress

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha desplegado 22 medios aéreos y siete brigadas helitransportadas para colaborar en la extinción de los incendios forestales de Niebla (Huelva), Las Peñas de Riglos (Huesca) y Checa (Guadalajara). El dispositivo supone un refuerzo de los recursos estatales destinados a combatir varios de los fuegos que permanecen activos en España.

El mayor despliegue se concentra en Huelva

En el incendio de Niebla, el MITECO mantiene movilizados varios aviones anfibios, helicópteros y brigadas de refuerzo para apoyar al dispositivo de la Junta de Andalucía. El fuego ha alcanzado una gran extensión y durante los últimos días ha obligado a realizar evacuaciones preventivas, mientras los equipos trabajan para contener sus distintos frentes.

En Las Peñas de Riglos, el incendio ha obligado a evacuar varias localidades y ha amenazado el entorno del Monasterio de San Juan de la Peña, provocando incluso el traslado preventivo de bienes culturales y restos históricos. En las labores participan también efectivos de la UME y servicios autonómicos.

Nuevo incendio en Guadalajara

El dispositivo estatal se completa con los recursos enviados al incendio declarado en Checa (Guadalajara), que alcanzó el Nivel 1 por la afección del humo a una carretera. Durante las primeras horas llegaron a movilizarse hasta 27 medios del operativo regional, incluidos 12 aéreos.

El despliegue del MITECO se realiza a petición de las comunidades autónomas y complementa los dispositivos regionales que trabajan sobre el terreno para frenar la propagación de las llamas.