Meloni refuerza la vigilancia ante una posible nueva entrada masiva en Ceuta

14 Ago 2026 por Redacción Irispress

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha insistido en la necesidad de mantener una vigilancia extrema ante la posible nueva llegada masiva de migrantes a Ceuta prevista para este sábado 15 de agosto. La dirigente ha defendido las medidas adoptadas por Italia tras la reciente crisis migratoria, entre ellas la suspensión de Schengen con España, y sostiene que buena parte de los países europeos comparte la preocupación de su Gobierno.

Italia mantiene sus medidas excepcionales

Meloni considera que la prioridad de Europa debe ser reforzar la protección de sus fronteras exteriores frente a la inmigración irregular y garantizar la seguridad dentro del espacio Schengen. Ante los llamamientos difundidos sobre una posible nueva entrada en Ceuta, ha asegurado que las autoridades italianas permanecerán especialmente vigilantes y continuarán aplicando las medidas que consideren necesarias.

Italia mantiene por el momento la suspensión de la libre circulación con España, una decisión adoptada tras las entradas masivas registradas recientemente en Ceuta y que Roma vincula a posibles movimientos secundarios de migrantes hacia otros países europeos.

Europa sigue de cerca la situación de Ceuta

La crisis ha adquirido dimensión europea. Bruselas está coordinando con los Veintisiete la respuesta frente a la desinformación relacionada con Ceuta, mientras Marruecos asegura estar tomando medidas para impedir una nueva entrada masiva el 15 de agosto.

Meloni ha reiterado que su Ejecutivo seguirá evaluando la situación antes de retirar las restricciones y defiende que las decisiones adoptadas buscan preservar la seguridad y, a largo plazo, la propia libertad de circulación dentro del espacio Schengen.