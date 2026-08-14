La DGT prevé 5,6 millones de desplazamientos por el puente del 15 de agosto

14 Ago 2026 por Redacción Irispress

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes, a partir de las 15:00 horas, la Operación Especial del 15 de agosto, para la que prevé 5,61 millones de desplazamientos por las carreteras españolas. El dispositivo se mantendrá activo hasta las 24:00 horas del domingo 16 y coincidirá con el cambio de quincena, las vacaciones estivales y numerosas fiestas populares.

Más tráfico hacia playas y zonas turísticas

Durante estos tres días se producirán desplazamientos tanto de largo como de corto recorrido, especialmente hacia segundas residencias, zonas costeras, áreas de montaña y destinos turísticos. Para el regreso del domingo, Tráfico espera una mayor intensidad en los accesos a las principales ciudades.

La DGT desplegará agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los centros de gestión, helicópteros y drones, además de establecer medidas especiales de regulación en las carreteras con mayor circulación.

Precaución ante los incendios forestales

Tráfico pide extremar la prudencia en las carreteras próximas a incendios forestales activos y recomienda consultar el estado de las vías antes de iniciar el viaje. También se intensificarán los controles de velocidad, alcohol y drogas durante todo el dispositivo.

La Operación del 15 de agosto forma parte del dispositivo especial del verano, durante el que la DGT calcula alrededor de 104 millones de desplazamientos de largo recorrido entre julio y agosto.