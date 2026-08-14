La Biblioteca Nacional incorpora más de 2.700 documentos del escritor Raúl Guerra Garrido

14 Ago 2026 por Redacción Irispress

La Biblioteca Nacional de España (BNE) ha recibido el archivo personal del escritor Raúl Guerra Garrido, fallecido en 2022 y ganador del Premio Nadal y del Premio Nacional de las Letras Españolas. El fondo, donado por su viuda, María Teresa Espinosa, reúne más de 2.700 documentos que permiten recorrer tanto su trayectoria literaria como su vida personal y profesional.

Manuscritos inéditos y borradores de sus novelas

Entre los materiales se encuentran más de 170 manuscritos y textos mecanografiados con anotaciones del propio autor. Destaca el borrador autógrafo de Lectura insólita de El Capital, novela con la que consiguió el Premio Nadal en 1976, además de sus posteriores versiones mecanografiadas y el borrador de Demolición, su última novela, publicada en 2018.

El archivo contiene también alrededor de un centenar de documentos profesionales, judiciales, mercantiles, familiares y personales, además de notas de investigación, recortes de prensa y más de 500 piezas de documentación gráfica.

Más de 900 cartas de escritores, editores y políticos

Una parte especialmente relevante del legado corresponde a las más de 900 cartas conservadas. Entre sus remitentes figuran escritores como Camilo José Cela, Miguel Delibes, Antonio Gala o José María Merino, además de editores y figuras políticas como Felipe González, Alfonso Guerra, Ramón Jáuregui o Carmen Alborch.

La incorporación permitirá preservar el patrimonio documental de uno de los escritores españoles destacados de la segunda mitad del siglo XX y poner su archivo a disposición de investigadores y futuras generaciones. Guerra Garrido, nacido en Madrid en 1935, desarrolló buena parte de su vida en San Sebastián y recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas en 2006 por el conjunto de su trayectoria.