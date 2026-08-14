Investigan posibles disparos contra la orca más longeva del Estrecho de Gibraltar

14 Ago 2026 por Redacción Irispress

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha abierto una investigación después de que una orca ibérica apareciera en aguas del Estrecho de Gibraltar con varias marcas en su aleta dorsal compatibles con posibles impactos de perdigones. El ejemplar, conocido como Toñi, es la orca más longeva de esta población.

Las heridas no estaban semanas atrás

La alerta fue trasladada al Ministerio por la organización conservacionista WeWhale, que opera en la zona con autorización administrativa. Fotografías recientes muestran múltiples lesiones en la aleta dorsal y el lomo que no aparecían en imágenes tomadas semanas antes. El MITECO tuvo conocimiento del caso el 11 de agosto y al día siguiente abrió actuaciones previas para esclarecer lo ocurrido e identificar, en su caso, a los responsables.

Aunque las marcas son compatibles con disparos, el Ministerio todavía no ha confirmado oficialmente su origen. La investigación está en manos de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación.

Una especie protegida y vulnerable

Las orcas del Estrecho de Gibraltar y del golfo de Cádiz están catalogadas como vulnerables en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. La legislación prohíbe matar, capturar, perseguir o molestar deliberadamente a estos animales.

Si la investigación confirma que las heridas fueron provocadas intencionadamente, los responsables podrían enfrentarse a sanciones de hasta dos millones de euros, además de posibles responsabilidades penales.