Interior identifica a casi 1.900 menores y cifra en 5.000 los migrantes que siguen en Ceuta

14 Ago 2026 por Redacción Irispress

El Ministerio del Interior ha elevado a 1.898 el número de menores migrantes identificados en Ceuta y estima que alrededor de 5.000 migrantes permanecen todavía en la ciudad autónoma después de la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio. El ministro Fernando Grande-Marlaska ha actualizado las cifras durante una visita a Ceuta.

La identificación de menores continúa

El Gobierno mantiene abierto el proceso para determinar la edad y situación de las personas que llegaron durante la crisis migratoria. La cifra de menores identificados ha ido aumentando conforme avanzan estos trabajos y se localiza a jóvenes que inicialmente permanecían fuera de los recursos oficiales de protección.

La situación ha llevado al Ministerio de Juventud e Infancia a preparar una nueva Conferencia Sectorial de Infancia para el 27 de agosto, en la que se abordará la ayuda a Ceuta y la atención a los menores migrantes. El Ejecutivo plantea distintas vías, entre ellas la reunificación familiar, el acogimiento institucional y el familiar.

Unas 5.000 personas permanecen en la ciudad

Interior calcula que unas 5.000 personas extranjeras continúan en Ceuta tras las entradas irregulares de finales de julio. La gestión de su situación administrativa y de las necesidades de acogida sigue movilizando recursos estatales y de la ciudad autónoma.

El Defensor del Pueblo ha abierto además una actuación de oficio para recabar información sobre las medidas adoptadas y las que todavía están pendientes por parte de las distintas administraciones ante la situación generada en Ceuta.