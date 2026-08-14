El terremoto de Colombia deja ya más de 280 muertos y cerca de 4.000 heridos

14 Ago 2026 por Redacción Irispress

El balance del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el noroeste de Colombia continúa aumentando. Las autoridades han confirmado 281 fallecidos y 3.971 heridos, mientras 379 personas permanecen desaparecidas. Hasta el momento, los equipos de emergencia han conseguido rescatar a 348 personas.

Disminuyen las posibilidades de encontrar supervivientes

Los equipos de emergencia continúan buscando personas atrapadas entre los escombros, aunque la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reconoce que, con el paso de las horas, las posibilidades de localizar supervivientes son cada vez menores. Pese a ello, los trabajos continuarán hasta encontrar a todas las personas que permanecen desaparecidas.

El Instituto Nacional de Medicina Legal ha recibido hasta ahora 260 cuerpos, de los que 246 han podido ser identificados. Entre las víctimas identificadas se encuentran 17 menores de edad.

Más de 100.000 personas afectadas

El seísmo, cuyo epicentro se situó a unos cinco kilómetros de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, ha afectado a más de 102.000 personas y ha dejado cerca de 45.000 familias damnificadas. Las autoridades contabilizan además más de 65.000 viviendas dañadas y 10.000 destruidas.

Los daños se extienden también a carreteras, puentes, aeropuertos, centros sanitarios y más de 2.000 centros educativos. El Gobierno colombiano ha anunciado que trabaja ya en un plan para la reconstrucción de las zonas más castigadas por el terremoto.