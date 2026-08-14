El Gobierno prolonga la actividad de la central nuclear de Almaraz hasta 2030

14 Ago 2026 por Redacción Irispress

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha renovado la autorización de explotación de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, hasta el 8 de junio de 2030. La decisión, publicada este viernes en el BOE, modifica el calendario que contemplaba inicialmente el cierre de la Unidad I en 2027 y de la Unidad II en 2028.

El Consejo de Seguridad Nuclear avaló la prórroga

La ampliación llega después de que las propietarias de la planta —Iberdrola, Endesa y Naturgy— solicitaran formalmente su continuidad en octubre de 2025. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió el pasado 16 de julio un informe favorable y concluyó que la instalación reúne las condiciones necesarias para continuar operando durante el periodo solicitado.

La autorización queda condicionada al cumplimiento de los límites y requisitos establecidos por el organismo regulador en materia de seguridad nuclear y protección radiológica.

El cierre nuclear de España se mantiene en 2035

El Gobierno justifica la prórroga por el nuevo contexto energético internacional y por la volatilidad del precio del gas derivada de la crisis en Oriente Medio. Según el Ministerio, mantener Almaraz temporalmente en funcionamiento reduce la exposición a la dependencia de los combustibles fósiles sin comprometer los objetivos de desarrollo de las energías renovables.

La extensión será de 31 meses para uno de los reactores y 19 meses para el otro, pero el Ejecutivo asegura que no modifica el resto del calendario nuclear. La fecha prevista para el cese definitivo de todo el parque nuclear español continúa fijada en 2035.