Aumentan las muertes de migrantes en el Mediterráneo pese a caer las llegadas

14 Ago 2026 por Redacción Irispress

Las muertes y desapariciones de migrantes en algunas de las principales rutas del Mediterráneo han aumentado con fuerza durante los primeros cuatro meses de 2026, pese a que el número de llegadas irregulares ha descendido. Los nuevos datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) muestran que las rutas están siendo cada vez más peligrosas.

Más de 800 muertos o desaparecidos en el Mediterráneo Central

En la Ruta del Mediterráneo Central, 821 personas murieron o desaparecieron, un 111% más que durante el mismo periodo de 2025. Al mismo tiempo, las llegadas descendieron un 46%, hasta situarse en 8.577. Más de la mitad de las víctimas, 430, se registraron durante enero, coincidiendo con el paso del ciclón Harry.

La situación también empeoró en el Mediterráneo Oriental, donde se contabilizaron 244 fallecidos, un incremento del 259%. Buena parte de las muertes estuvieron relacionadas con naufragios durante travesías marítimas próximas a Creta. La OIM advierte de que la reducción de las llegadas no implica que los trayectos sean más seguros.

Caen las llegadas a España por la Ruta Atlántica

Las llegadas a España a través de la Ruta Atlántica de África Occidental disminuyeron un 78%, hasta las 2.276 personas. Sin embargo, los puntos de salida se han desplazado hacia zonas más meridionales de la costa africana, provocando travesías marítimas más largas y peligrosas.

La tendencia es diferente en la Ruta del Mediterráneo Occidental, donde las llegadas a España aumentaron un 66%, hasta alcanzar las 5.647. Según la OIM, este incremento estuvo impulsado principalmente por el fuerte aumento de los cruces terrestres hacia Ceuta y Melilla.