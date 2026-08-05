Ucrania intensifica los ataques contra infraestructuras en la región rusa de Tula

5 Ago 2026 por Redacción Irispress

Las defensas antiaéreas rusas interceptaron parte de los drones lanzados durante la madrugada, aunque algunos alcanzaron el complejo logístico de Wildberries, provocando daños materiales y obligando a suspender temporalmente parte de la actividad. Las autoridades mantienen abierta una evaluación para determinar el alcance de los desperfectos.

Desde el inicio de la guerra, este tipo de ataques contra infraestructuras situadas en territorio ruso se ha intensificado, especialmente sobre centros logísticos, instalaciones industriales y depósitos relacionados con el esfuerzo de guerra.

Continúa la escalada del conflicto

El intercambio de ataques entre Rusia y Ucrania sigue aumentando mientras no se vislumbran avances en las negociaciones para un alto el fuego. Moscú acusa a Kiev de ampliar el alcance de sus operaciones con drones, mientras que Ucrania sostiene que sus acciones tienen como objetivo infraestructuras utilizadas con fines militares o logísticos.

La región de Tula, por su proximidad a Moscú y por su importancia industrial, se ha convertido en uno de los territorios rusos que con mayor frecuencia registra este tipo de ataques en los últimos meses.