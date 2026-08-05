Todo listo para el eclipse solar del 12 de agosto

5 Ago 2026 por Redacción Irispress

Faltan pocos días para el eclipse solar del 12 de agosto, un fenómeno astronómico que podrá seguirse desde distintos puntos de España y de otros países europeos. La proximidad del evento ha despertado un gran interés entre aficionados y expertos, que ya preparan actividades de observación y divulgación para disfrutar de este espectáculo natural con seguridad.

Un fenómeno esperado por miles de personas

El eclipse será visible de forma parcial desde buena parte del territorio español, aunque el porcentaje de ocultación del Sol variará según la ubicación. Asociaciones astronómicas, observatorios y centros científicos han organizado jornadas especiales para acercar el acontecimiento al público y explicar cómo se produce este fenómeno.

Los especialistas recuerdan que la observación debe realizarse siempre con gafas homologadas para eclipses o mediante sistemas de proyección adecuados, ya que mirar directamente al Sol sin protección puede causar daños irreversibles en la vista.

Preparativos para una cita con el cielo

Ante la elevada expectación, numerosos comercios especializados han incrementado la venta de gafas certificadas y material de observación. Además, instituciones científicas y organismos públicos han difundido recomendaciones para que la población pueda seguir el eclipse de forma segura.

El eclipse del 12 de agosto será uno de los acontecimientos astronómicos más destacados del año y servirá como antesala de otros eventos celestes previstos para los próximos meses.