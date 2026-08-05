Refuerzan el operativo contra el incendio de Loporzano con medios del Gobierno

5 Ago 2026 por Redacción Irispress

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha reforzado las labores de extinción del incendio forestal declarado en Loporzano (Huesca) con el envío de seis medios aéreos y una Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF). El despliegue busca apoyar a los efectivos autonómicos para contener la evolución del fuego y proteger las zonas afectadas.

Amplio dispositivo sobre el terreno

Los recursos movilizados por el Gobierno se suman al operativo del Ejecutivo de Aragón, que mantiene trabajando a bomberos, agentes forestales y personal especializado en la extinción. Los medios aéreos están centrando sus esfuerzos en frenar el avance de las llamas y reducir la intensidad del incendio en las zonas de mayor riesgo.

Las condiciones meteorológicas, con altas temperaturas y viento variable, continúan dificultando las tareas de los equipos desplegados.

La prioridad es estabilizar el incendio

Las autoridades mantienen un seguimiento constante de la evolución del fuego y no descartan ampliar el dispositivo si las condiciones lo requieren. El objetivo inmediato es estabilizar el perímetro del incendio y evitar que las llamas alcancen nuevas áreas forestales o pongan en riesgo a la población.

Desde el MITECO recuerdan que la coordinación entre administraciones resulta esencial para responder con rapidez a los grandes incendios forestales que se registran durante la campaña de verano.