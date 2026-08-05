Portugal cuestiona la política migratoria española tras la crisis de Ceuta

5 Ago 2026 por Redacción Irispress

El Gobierno de Portugal ha lanzado críticas veladas hacia la gestión migratoria de España al considerar que la falta de regulación puede estar favoreciendo un «efecto llamada». Las declaraciones se producen en el contexto de la reciente crisis migratoria registrada en Ceuta, que ha reabierto el debate sobre la coordinación de las políticas migratorias en la Unión Europea.

Lisboa pide una respuesta común en la UE

Las autoridades portuguesas han defendido la necesidad de avanzar hacia una política migratoria europea más homogénea y con normas comunes para todos los Estados miembros. A su juicio, las diferencias entre legislaciones nacionales pueden generar movimientos secundarios de migrantes y dificultar una gestión coordinada de las fronteras exteriores.

Aunque Portugal evitó señalar directamente al Gobierno español, sus declaraciones fueron interpretadas como una crítica a la estrategia seguida por Madrid en materia de inmigración.

La presión migratoria mantiene el debate abierto

La crisis vivida en Ceuta ha intensificado el intercambio de posiciones entre varios países europeos sobre cómo afrontar el aumento de los flujos migratorios. Mientras algunos gobiernos reclaman endurecer los controles fronterizos, otros insisten en combinar la seguridad con el respeto al derecho internacional y a la protección de las personas más vulnerables.

España, por su parte, continúa defendiendo la colaboración con Marruecos y con las instituciones comunitarias como la mejor vía para gestionar la situación y reforzar la seguridad en la frontera sur de la Unión Europea.