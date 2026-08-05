La Policía inicia la evaluación de las solicitudes de asilo tras la crisis migratoria en Ceuta

5 Ago 2026 por Redacción Irispress

La Policía Nacional ha comenzado el proceso de triaje para analizar las solicitudes de asilo de los migrantes que permanecen en Ceuta después de la entrada masiva registrada la pasada semana. El objetivo es determinar de forma individual qué personas reúnen los requisitos para acceder a la protección internacional y cuáles deberán seguir otros procedimientos administrativos.

Análisis individual de cada caso

El proceso consiste en una primera evaluación de la situación personal de los migrantes para identificar posibles solicitantes de asilo, personas especialmente vulnerables y otros perfiles que requieran una atención específica. Las autoridades insisten en que cada expediente será estudiado de manera individual conforme a la legislación española y europea sobre protección internacional.

Paralelamente, el Gobierno mantiene los traslados desde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y trabaja en la habilitación de nuevos recursos para hacer frente a la elevada presión migratoria registrada en la ciudad autónoma.

La gestión de la crisis continúa

El inicio de este procedimiento forma parte del dispositivo desplegado por el Ministerio del Interior tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta. Mientras avanzan las evaluaciones, las autoridades continúan coordinando la atención humanitaria, la identificación de los recién llegados y la tramitación de los distintos expedientes administrativos para recuperar progresivamente la normalidad en la ciudad.