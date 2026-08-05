La Fundación Formentor publica un libro dedicado a los ganadores de su premio literario

5 Ago 2026 por Redacción Irispress

La Fundación Formentor ha reunido por primera vez en un único volumen una colección de ensayos dedicados a los escritores distinguidos con el Premio Formentor de las Letras, una de las distinciones literarias más prestigiosas del ámbito hispano e internacional. La publicación ofrece una visión conjunta de la trayectoria y la obra de los autores que han recibido este reconocimiento a lo largo de los años.

Un recorrido por grandes figuras de la literatura

El libro reúne textos elaborados por especialistas y críticos literarios que analizan la aportación de los distintos galardonados a la literatura universal. La obra pretende convertirse en una referencia para conocer el legado de autores que han marcado la narrativa, la poesía y el ensayo contemporáneos.

La Fundación destaca que el volumen refleja la diversidad de estilos, lenguas y corrientes literarias que han caracterizado al Premio Formentor desde su creación.

Impulso a la difusión del patrimonio literario

Con esta iniciativa, la Fundación Formentor busca acercar al público la obra de algunos de los escritores más influyentes de las últimas décadas y fomentar el interés por la lectura y el pensamiento crítico. La publicación forma parte de las actividades culturales que la entidad desarrolla para preservar y difundir el patrimonio literario internacional.

El volumen estará disponible en librerías y en las actividades organizadas por la Fundación, que continúa consolidándose como uno de los referentes en la promoción de la literatura y el diálogo entre autores y lectores.